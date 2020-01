WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 książę harryMeghan Markle oprac. Karolina Błaszkiewicz 22-01-2020 (12:26) Książę Harry nie skończył studiów. Kanada może nie przyjąć go z otwartymi ramionami Książę Harry dołączył do żony w Vancouver. Na zdjęciach z lotniska wyglądał na szczęśliwego i spokojnego o swoją przyszłość. Kanadyjski prawnik nie jest jednak tak tego pewien. Harry to według niego nie najlepszy kandydat na obywatela. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Książę Sussex ma małe szanse na kartę stałego pobytu w Kanadzie (Getty Images) Kanadyjski prawnik Mario Bellissimo mówi, że wiek księcia (35 lat), wcześniejsze doświadczenie zawodowe oraz fakt, że nie poszedł na studia, obciążą go w procesie ubiegania się o pobyt stały w Kanadzie. Mecenas z Toronto stwierdził, że to "dość niezwykłe". – Wielu zakwalifikowanych kandydatów posiada wykształcenie wyższe. Niektórzy mają doktoraty, inni skończyli studia magisterskie – tłumaczył w rozmowie z "Metro". W przeciwieństwie do swojego brata Williama, który studiował na Uniwersytecie St. Andrews przed dołączeniem do RAF, Harry poszedł prosto do wojska. Mimo że służył w armii przez dziesięć lat i osiągnął stopień kapitana, to zdaniem Bellissimo, ten fakt nie przyniesie mu żadnych korzyści. Książę Harry – nie dostanie karty stałego pobytu? Prawnik dodał, że działalność filantropijna Harry'ego również nie będzie plusem dla urzędników imigracyjnych, którzy faworyzują samozatrudniających się kandydatów lub tych o "udokumentowanym doświadczeniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem". – W obecnej chwili Harry'emu nie będzie łatwo. Nie wiem, czy wróci do szkoły – zastanawiał się specjalista ds. imigracji. Wyjaśnił, że książę może polegać na tym, że to jego żona jest "głównym wnioskodawcą" w procesie imigracyjnym. Księżna Sussex spędziła kilka lat, zarabiając pieniądze w Toronto jako aktorka serialu "W garniturach". – Ludzi to może zaskoczyć, ale to Meghan jest bardziej pożądaną wnioskodawczynią z perspektywy władz Kanady ze względu na jej doświadczenie zawodowe – tłumaczył Bellissimo. Meghan Markle ma łatwiej Bellissimo dodał, że pozytywny odbiór Harry'ego "zdecydowanie mu pomaga", ale jego związek z brytyjską rodziną królewską nie niesie "konstytucyjnych korzyści wynikających z jego obywatelstwa". Potwierdził to rząd kanadyjski, stwierdzając: "Ustawa o obywatelstwie nie zawiera przepisów, które pozwalają przyznać obywatelstwo kanadyjskie członkom rodziny królewskiej. Aby zostać legalnymi stałymi mieszkańcami Kanady, Harry i Meghan musieliby złożyć wniosek w ramach naszych normalnych procedur imigracyjnych". Jeśli para książęca postawi na tymczasowe życie w Kanadzie, mogą tam mieszkać przez sześć miesięcy z wizami dla gości i bez składania dokumentów. Zobacz także: Skuteczny sposób na oszczędzanie. Dominika Nawrocka podpowiada kobietom Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :