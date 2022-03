Księcia Williama i księżną Kate czeka duża zmiana. Królowa będzie szczęśliwa

"Jest to idealne rozwiązanie dla Kate i Williama, którzy chcą znaleźć się w bezpiecznym wiejskim domu, w którym dzieci mogą normalnie wychować się z dala od centrum uwagi, a także wystarczająco blisko Londynu, aby mogli pracować" - czytamy w "Woman’s Day". - "To był ich plan od jakiegoś czasu, więc wszyscy mogą się zadomowić, zanim George będzie gotowy do uczęszczania do Eton College, który znajduje się w tym samym rejonie".