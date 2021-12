Księżna Kate i książę William wymienili czułe spojrzenie. Brytyjczycy są przekonani o niegasnącym uczuciu pary

Czułe spojrzenie między Williamem i Kate?

Nagranie szybko trafiło do sieci, a jego urywki zostały poddane dokładnej analizie przez internautów. To właśnie oni zwrócili uwagę na spojrzenie, które wymienili księżna i książę Cambridge podczas występu Ellie Goulding. Wokalistka zaśpiewała swoją interpretację popularnej piosenki świątecznej, pt. "Have Yourself a Merry Little Christmas". Brytyjczycy określili spojrzenie wymienione między parą królewską jako flirciarskie i pełne czułości. "Są tacy uroczy", "Jak miło jest oglądać zakochaną parę", "Widzieliście to spojrzenie?" – piszą na Instagramie. Warto nadmienić, że Ellie Goulding wystąpiła 10 lat temu podczas przyjęcia weselnego Williama i Kate. Być może ten występ przywołał w nich te niezwykłe wspomnienia.