Księżniczka Charlotte idzie w ślady Kate Middleton. Widać to w jej mowie ciała

Kate Middleton i książę William postanowili podczas epidemii koronawirusa odpocząć od miejskiego zgiełku. Wyjechali do swojej posiadłości Anmer Hall w Norfolk, aby wraz z dziećmi spędzić tam kwarantannę. Książęca para nie zapomniała jednak o pracownikach brytyjskiej służby zdrowia. Postanowili podziękować im w wyjątkowy sposób.

Kate Middleton i książę William wyszli na ganek, aby oklaskami podziękować pracownikom brytyjskiej służby zdrowia, którzy narażają swoje życie, walcząc z koronawirusem. Co ciekawe, pierwszą osobą, która zaczęła klaskać, była czteroletnia księżniczka Charlotte . Jej postawa zwróciła uwagę ekspertki od mowy ciała Judi James. Choć od wystąpienia minęło trochę czasu, James dopiero teraz zdecydowała się przeanalizować gesty dziewczynki.

Charlotte stała na przedzie, tuż przed rodzicami, wyglądając na pewną siebie i zdecydowaną, podczas gdy jej starszy brat, książę George, wciąż kurczowo pilnował się mamy. Judi James w rozmowie z "Daily Mail" przyznała, że dziewczynka jest typem małej przywódczyni. Nie miała oporów, aby stanąć przed rodzicami i nie potrzebowała do tego ich zachęty. Jest energiczna i pełna entuzjazmu, czym bardzo przypomina Kate Middleton.

Ekspertka dodała, że to nie pierwszy raz, gdy księżniczka Charlotte doskonale odnajduje się w swojej reprezentacyjnej roli. Równie ochoczo podchodziła do machania i klaskania tłumom podczas świąt Bożego Narodzenia. Taka postawa wskazuje na to, że doskonale odnajduje się w życiu społecznym.