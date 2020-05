Księżniczka Charlotte skończyła 5 lat. Rodzice pokazali jej najnowsze zdjęcie

"Dziękujemy za wszystkie wasze piękne wiadomości z okazji piątych urodzin księżniczki Charlotte! Książę i księżna Cambridge z przyjemnością dzielą się nową fotografią księżniczki Charlotte wykonaną przez księżną w kwietniu tego roku" - czytamy we wpisie na oficjalnym profilu Brytyjskiej Rodziny Królewskiej.

Księżniczka Charlotte świętowała urodziny

Córka Kate i Williama od początku jest ulubienicą Brytyjczyków, którzy chętnie śledzą nowinki dotyczące jej rozwoju. Dziewczynka we wrześniu 2019 r. rozpoczęła swoją przygodę z edukacją. Została zapisana do prestiżowej szkoły Thomas's Battersea w Londynie, tej samej, do której uczęszcza jej starszy brat George. Brytyjska prasa donosi, że rodzeństwo ma zupełnie inne charaktery. Charlotte jest duszą towarzystwa, z kolei chłopiec jest wycofany i nieśmiały.