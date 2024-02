Czy ten napis na drzwiach jest prawidłowy? Nie wszyscy znają prawidłową odpowiedź

6 stycznia katolicy obchodzą święto Objawienia Pańskiego. To właśnie wtedy ksiądz święci m.in. kredę, którą zapisujemy na drzwiach konkretne symbole. Najpopularniejszym jest "K+M+B", jednak często pojawia się również napis "C+M+B". Co on dokładnie oznacza? Wiele osób jest w błędzie.