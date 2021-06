Kuba Molęda bardzo się zmienił. Zbliża się już do 40-tki

Ludzie wciąż pamiętają Molędę jako uroczego chłopca i do dziś przypominają mu o dawnych hitach. W jednym z wywiadów przyznał, że często proszą go, by zaśpiewał "Mogę wszystko" na koncertach. – Ale cieszę się, że kolejne pokolenia znają ten rodzaj muzyki – mówił. Czym zajmuje się dzisiaj? Gra w Teatrze Rampa, a prywatnie lubi adrenalinę. – Wyładowuję ją podczas różnych sportów lub podróżując. Kocham morze i góry – to mnie relaksuje. A tak między nami, uwielbiam szybką jazdę samochodem i motocyklem – przyznał kilka lat temu.