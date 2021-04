Kulczyk o problemie w Ugandzie. Miesiączka jest tam powodem do wstydu

Dominika Kulczyk jest jedną z najbardziej znanych milionerek-filantropek. Od 2014 roku wraz z telewizją TVN realizuje swój autorski cykl reportaży pt. "Efekt Domina". Gwiazda dociera do miejsc dotkniętych biedą, klęskami żywiołowymi, problemami społecznymi, opisuje historie ludzi i niesie im pomoc. Oferuje również wsparcie organizacjom działającym na rzecz lokalnych społeczności.

"Fausa, jak każda dziewczynka na świecie, ma marzenia. Urodziła się w kraju, w którym ponad połowie dziewczynek zdarza się opuszczać szkołę podczas miesiączki, bo nie mają dostępu do podpasek i boją się, że ktoś mógłby zobaczyć plamę krwi na ich ubraniu. Fausa marzy o tym, żeby wszystkie dziewczynki miały środki higieniczne, czuły się swobodnie i nie odczuwały bólu podczas miesiączki" – napisała na swoim profilu na Instagramie Kulczyk, zapowiadając najnowszy odcinek "Efektu Domina".

Jedna z bohaterek reportażu, 31-latka o imieniu Mutesi wyznała, że kobiety w trakcie okresu są gorzej traktowane od mężczyzn. Przez to, że krwawią, uważa się je za brudne.

– Nie wolno nam gotować, ponieważ jesteśmy brudne i nie powinnyśmy dotykać czegoś, co ktoś będzie jadł – mówi Mutesi.

Jak podaje Dominika Kulczyk, ubóstwo menstruacyjne jest wielkim, ogólnoświatowym problemem. Szacuje się, że ponad 500 milionów kobiet doświadcza różnych form ubóstwa menstruacyjnego na całym świecie, a jego przejawami może być brak dostępu do środków higieny menstruacyjnej czy też wiedzy na temat własnego zdrowia i ciała.

