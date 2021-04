Jest legendą TVP. Ile dziś Edyta Wojtczak dostaje emerytury?

Edyta Wojtczak jest legendą Telewizji Polskiej. Była związana ze stacją od 1957 r. aż do 1996 r. Przez niespełna cztery dekady pracowała jako spikerka i prezenterka. Jej koleżankami po fachu były wówczas takie ikony jak Bogumiła Wander, Krystyna Loska czy Bożena Walter.

Wielkie polskie gwiazdy kina, kultury czy telewizji, choć przed wieloma laty robiły zawrotne kariery i cieszyły się ogromną popularnością, to dziś, gdy nadeszła ich jesień życia, nie mogą odcinać kuponów od dawnej sławy. Często w mediach powraca temat emerytur, które otrzymują od państwa. Wbrew pozorom, wcale nie są tak wysokie, jak mogłoby się wydawać. W wielu przypadkach, niewiele różnią się od wysokości przeciętnego świadczenia.

Legenda Telewizji Polskiej Edyta Wojtczak po przepracowaniu niespełna 40 lat w mediach, nie może liczyć na zawrotną wysokość emerytury. Kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że otrzymuje od państwa około 2000 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę waloryzacje świadczeń, to obecnie Wojtczak może dostawać mniej więcej 2300 zł. Choć nie są to małe pieniądze, bo przecież wielu Polaków dostaje zdecydowanie mniejsze emerytury, to jednak gwiazda szklanego ekranu po tylu latach pracy w mediach mogłaby dostawać znacznie więcej.