"Kupię mieszkanie za gotówkę". Uważaj na takie ogłoszenia

Zastanawiacie się, kto stoi za takimi ogłoszeniami? Są to zazwyczaj tzw. flipperzy. Ich celem jest zakup mieszkania po okazyjnej cenie. Osoby, które mają trudną sytuację finansową, często decydują się na kontakt z nimi i w konsekwencji sprzedają swoją nieruchomość po zaniżonej cenie. Jak czytamy w serwisie Money.pl, "na celowniku flipperów są najczęściej mieszkania z drugiej ręki: do remontu, zadłużonych właścicieli, sprzedawane przez osoby nieświadome cen na rynku nieruchomości" .

Po zakupie mieszkania, flipper przeprowadza w nim remont, co zwiększa jego wartość. Ostatnim etapem ich działalności jest sprzedaż nieruchomości z dużym zyskiem.

Flipperzy są doskonale zorientowani, jak zdobyć zaufanie potencjalnych klientów. Dlatego często decydują się na pozostawienie w skrzynkach odręcznie napisanych ulotek. W treści takich ulotek często odwołują się do wartości rodzinnych, np. "Małżeństwo kupi mieszkanie...". W końcu wielu z nas było albo będzie kiedyś na miejscu pary, która właśnie założyła rodzinę i chce zamieszkać na swoim.

Aby przekonać sprzedających do transakcji, flipperzy podkreślają, że są gotowi zapłacić za mieszkanie gotówką. To oznacza, że nie trzeba będzie czekać na decyzję banku ani spełniać innych wymogów. Rezerwując dla kogoś mieszkanie, nie mamy pewności, czy bank rzeczywiście udzieli mu kredytu. W przypadku płatności gotówką, ten problem zniknie.

Niektórzy flipperzy decydują się na drukowanie swoich ogłoszeń. W ten sposób chcą zaprezentować się jako osoby godne zaufania i profesjonalne. Jeśli ktoś poświęcił swój czas na wydrukowanie ulotek, to z pewnością zależy mu na zakupie mieszkania.

