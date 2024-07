Zjadła lody i zamarła. Nagranie niesie się po sieci

Pani Ula zjadła niemal całą porcję lodów, gdy jej oczom ukazał się owad z długimi odnóżami, a właściwie jego truchło lub wylinka. Internauci zwrócili uwagę, że to gatunek niewielkiego pająka z rodziny nasosznikowatych, czyli nasosznik.

Pod nagraniem pani Uli pojawiło się setki komentarzy. Wielu internautów stwierdziło, że natychmiast wróciłoby do lodziarni i złożyło reklamację, inni dodali, że nigdy więcej nie zdecydują się na kupno loda w wafelku.

Głos zabrała również kobieta, która na co dzień pracuje w lodziarni. "Sprzedaje lody i od dzisiaj będę sprawdzać każdy wafelek, przysięgam" - napisała pod postem.

