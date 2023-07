Kupiła najdroższą jagodziankę w Polsce. Cena zwala z nóg

Nadszedł sezon na jagodzianki, a wraz z nim prawdziwe szaleństwo. Znane i lubiane lokale prześcigają się w tworzeniu swoich autorskich pomysłów na bułkę z jagodowym nadzieniem. Za niektóre z nich trzeba słono zapłacić, tak jak np. za jagodzianki u Magdy Gessler, które kosztują 28 złotych. Choć wydaje się to niemożliwe, to okazuje się, że istnieje miejsce, w którym jagodzianki są jeszcze droższcze. To Urszi Cakes. Jagodziankę z tego lokalu przetestowała tiktokerka Iga Zielińska. Jak wypadła?