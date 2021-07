Jagodzianki droższe niż u Gessler. Cena zaskakuje

Jagodzianki droższe niż u Magdy Gessler

Do tej pory głośno było o wypiekach od Magdy Gessler, które sprzedaje w swojej cukierni Słodki Słony w Warszawie. Tam za drożdżówkę trzeba zapłacić ok. 9 zł. Wiele osób podkreśla jednak, że smak i jakość są nie do podrobienia. Właściciel cukierni Jarzyna przebił już znaną restauratorkę i za jagodzianki należy zapłacić 10 zł.