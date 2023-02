Pączek ma popękany lukier? Mało kto wie, co to oznacza

Kiedy jest tłusty czwartek 2023?

Co roku mnóstwo osób zadaje sobie to samo pytanie. Kiedy dokładnie wypada dzień, w którym zajadanie się słodkościami jest wręcz tradycją? W tym roku tłusty czwartek obchodzimy już 16 lutego. Warto dodać, że podobny dzień w swych kalendarzach mają również mieszkańcy... Francji oraz Stanów Zjednoczonych (dokładnie w Nowym Orleanie). W obydwu państwach obchodzony jest bowiem "tłusty wtorek", czyli tzw. Mardi Gras. Jest to hucznie obchodzone święto, podczas którego odbywają się miejskie parady.