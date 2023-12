Kuracja na piękne i zdrowe włosy, skórę i paznokcie

Kuracja z kolagenem na włosy, skórę i paznokcie

Za stan twoich włosów, skóry i paznokci odpowiada między innymi odpowiednia ilość kolagenu w organizmie. To on wpływa na to, jak bardzo skóra jest elastyczna, nawilżona i gładka. Jak szybko goją się rany oraz na to, jak szybko ciało się regeneruje. Kolagen chroni również narządy wewnętrzne i wspiera twoją odporność. Niestety - z wiekiem organizm posiada coraz mniejsze zdolności do produkcji odpowiedniej ilości kolagenu. Na co dodatkowo wpływa także stres, nieodpowiednie odżywianie, smog i promieniowanie UV. Jak temu zaradzić?