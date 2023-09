Kuriozalne słowa Kaczyńskiego. Polki z Podlasia: Skandal

Na ostatniej konwencji wyborczej PiS z ust Jarosława Kaczyńskiego padło zdanie: "Kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też prawo do życia". Poprosiliśmy Polki z Białegostoku, by odniosły się do tej wypowiedzi. Słowa wiceministra tak je oburzyły, że kobiety były zgodne i nie przebierały w słowach. "To jest bzdurne sformułowanie", "Ona nadal nie szanuje kobiet", "Jednym słowem: skandal", "Powinien już odejść z polityki", "PiS powinno w końcu przegrać wybory" to tylko niektóre wypowiedzi.

