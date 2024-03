Kurtka-petarda na wiosnę. "Shacket" w nowej odsłonie podbija trendy 2024

Kuczyńska zestawiła kurtkę ze spódnicą w tym samym kolorze i ekstrawaganckimi kozakami na szpilce. Jeśli jednak wolisz bardziej naturalny, casualowy look, to "shacket" w stylu Maffashion wystylizujesz też do klasycznych jeansów, sneakersów i ulubionego T-shirtu – tak naprawdę ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia i poczucie stylu.