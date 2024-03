Zapomnij o nudnych kolorach. Wiosną będziemy nosić spodnie, które rzucają się w oczy

Spodnie w intensywnych kolorach hitem na wiosnę

Dorota Gardias postawiła na soczysty pomarańcz i szykowny, choć swobodny krój. Jedno spojrzenie na smakowity kolor od razu wywołuje wysyp endorfin. I o to chodzi – by zapomnieć o zimowej hibernacji i uruchomić całe pokłady pozytywnej energii. Można to zrobić za pomocą stroju.