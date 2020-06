Kurtki jeansowe z sieciówek na lato 2020. Stylowe modele do 150 zł

Jest praktyczna, wygodna i absolutnie uniwersalna. W wersji eleganckiej - do sukienki i sandałów na obcasie, w wersji sportowej - do sneakersów i oversize'owej bluzy typu hoodie. Kurtka jeansowa to element garderoby, który po prostu musicie mieć w swojej szafie. Najmodniejszych modeli szukajcie w sieciówkach. Albo w sumie nie musicie. Znalazłyśmy je za was!

Kurtka jeansowa oversize na lato 2020

Oversize'owa kurtka jeansowa to absolutny must-have na lato 2020. To jeden z najmodniejszych fasonów, który pasuje zarówno do spodni, jak i do jeansowej mini. Super wygląda na wielu typach sylwetki - przekonajcie się same!