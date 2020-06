Jednoczęściowe kostiumy kąpielowe z wyprzedaży. Te modele wyszczuplają

Nadeszło lato. Oznacza to, że sezon bikini mam w pełni, a czasu na poprawę wyglądu sylwetki niewiele. Spokojnie, o mankamenty figury nie musicie się martwić. W tych jednoczęściowych strojach z wyprzedaży każda sylwetka będzie wyglądać pięknie, niezależnie od rozmiaru.

Kostium kąpielowy w stylu Sandry Kubickiej

Kostium kąpielowy Sandry Kubickiej to projekt marki CHAOS by Marta Boliglova. Model wykonany jest z beżowej tkaniny i ozdobiony cekinami. Kosztuje 690 zł.

Strój w podobnym stylu można znaleźć na stronie SHOWROOM. Jest o wiele tańszy, a do tego właśnie trafił na wyprzedaż. Jego kolor fantastycznie pokreśli opaleniznę. Poczujesz się w nim, jak królowa plaży.

Kostium kąpielowy z motywem liści

Tym z was, którym podoba się krój stroju Sandry, ale nie przekonuje was kolor, polecamy stroje z motywem florystycznym. Wzór liści palmy to hit lata 2020.