Kwas hialuronowy w różnych produktach. Różnice między pielęgnacją skóry, a makijażem i włosami.

Jak stosować kwas hialuronowy na włosy?

Ze względu na silnie nawilżające właściwości, jak i korzystne działanie na skórę głowy, kwas hialuronowy to substancja, która stała się doskonałym składnikiem kosmetyków pielęgnacyjnych. Znajdziesz go w szamponach, odżywkach, maskach, a także olejkach i serach do włosów. Co więcej, możesz stworzyć samodzielny kosmetyk, dodając kilka kropli kwasu hialuronowego do swojego ulubionego szamponu czy odżywki lub jego niewielką ilość zaaplikować na końcówki włosów. W przypadku domowej pielęgnacji skóry i włosów warto sięgnąć po potrójny kwas hialuronowy lub hialuronian sodu.