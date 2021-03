Kwiaty w łazience bez okna? Te gatunki będą się w niej czuły jak ryba w wodzie

Super rośliny

Sansewieria to roślina wytrzymała niemal na wszystko: nie straszna jej wysoka temperatura i brak słońca, częste zmiany otoczenia, niedostatek wody lub jej nadmiar.

Paproć to nieco zapomniana roślina, która, za odrobinę pielęgnacji, potrafi się odwdzięczyć zadziwiającym rozwojem. Jeśli decydujesz się na ten gatunek, pamiętaj, żeby wybrać starszy okaz, młodszy potrzebuje więcej światła.Skrzydłokwiat-kolejna super kwiat, który zadziwi cię łatwością w hodowli. Jest odporny na brak świata, wystarczy podlać go dwa razy w tygodniu. Od marca do kwietnia pięknie kwitnie. Będzie wspaniałą ozdobą łazienki.