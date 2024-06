Ładnie, ale bez polotu. Pierwsza dama w eleganckiej sukience midi

Agata Kornhauser-Duda w sezonie letnim stawia głównie na białe spodnie i marynarki w różnych kolorach, do których następnie dobiera szpilki. Wtedy oczywiście wygląda perfekcyjnie, ale jednocześnie bardzo przewidywalnie. Jeszcze większe wyzwanie stanowi wybór sukienki . I choć kochamy minimalizm, to w przypadku ostatniej stylizacji pierwszej damy niestety powiało nudą.

Agata Kornhauser-Duda zaprezentowała się w sukience, której kolor powstał z połączenia różu i dojrzewającej na słońcu brzoskwini. Takie jasne, pastelowe odcienie zazwyczaj służą dojrzałym kobietom . Jeśli chodzi o krój, mamy tu do czynienia z długim rękawem, kopertowym dekoltem i delikatnie rozkloszowanym dołem. Drugim i ostatnim elementem stylizacji był cieliste szpilki.

Jak można było sprawić, by look pierwszej damy wyglądał bardziej intrygująco? Bo patrząc na te ujęcia, aż ziewamy ze znudzenia. Ale pamiętajmy, że gra detalami zawsze się opłaca. Agata Kornhauser-Duda mogła przewiązać na szyi wzorzystą apaszkę lub przypiąć do piersi pierzastą broszkę w bardziej nasyconym odcieniu.