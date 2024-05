Włożyła spodnie, które wydłużają nogi. Biją na głowę cygaretki

Każda elegantka powinna mieć w szafie te spodnie. Można zestawić je zarówno z szykowną bluzką, jak i zwykłym body, topem czy T-shirtem, ponieważ "robią całą robotę". Idealnie komponują się z czółenkami z noskami w szpic, ale wiele kobiet nosi je także do sneakersów . Pomysł na ich wystylizowanie zależy oczywiście od okoliczności.

Aby nie trzymać was dłużej w niepewności, wyjaśniamy, że chodzi o spodnie palazzo, które odznaczają się wysokim stanem i szerokimi nogawkami . Za sprawą kroju wydłużają nogi i dzięki temu na głowę biją przestarzałe już cygaretki. Jeśli kupicie je w wersji białej i z naturalnego materiału, to gwarantujemy, że przechodzicie w nich całe lato.

Agata Kornhauser-Duda lawiruje między nowoczesnością a tym, co przebrzmiałe. Czasem stawia na "ciotkowate" sukienki, jednak najczęściej ubiera się w jasne garnitury, które są strzałem w dziesiątkę. Ostatnio przy okazji Gali Finałowej II edycji Konkursu "Młody Promotor Polski" zdecydowała się na śnieżnobiały garnitur ze spodniami palazzo i klasyczną, dwurzędową marynarką .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!