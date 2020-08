Lalka Annabelle miała uciec. Zięć Lorraine i Eda Warrenów zabrał głos

Panika. To dobre słowo, które opisuje, co stało się, gdy anonimowy internauta przekonał tysiące osób, że lalka Annabelle uciekła z muzeum Eda i Lorraine Warrenów. Do ucieczki, jak czytamy na Wikipedii, miało dojść 14-go sierpnia o 3 nad ranem. Tak precyzyjna informacja mogła więc wyglądać na prawdziwą.