Laluna Unique pokazała twarz po ostatniej operacji. Jest nie do poznania

Katarzyna Alexander, czyli Laluna Unique z "Królowych życia" już od pewnego czasu informowała, że szykuje się do "wymarzonej operacji plastycznej". Choć nie zdradzała do końca, co ma zamiar zrobić, przygotowania trwały dość długo. Laluna wykonała bowiem przed wyjazdem do kliniki w Turcji lifting twarzy, ust oraz oczu. Teraz podzieliła się na swoim profilu na Instagramie końcowym efektem "po". Celebrytka jest nie do poznania.