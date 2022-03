Nie oszczędza na operacjach plastycznych. Upodabnia się do znanej celebrytki

Laluna Unique polubiła się z operacjami plastycznymi

Celebrytka obecnie posiada całkiem sporo tatuaży, ale to nie jest to jedyna rzecz, jaką postanowiła w sobie zmienić. Laluna ma bowiem za sobą liczne zabiegi upiększające, które zmieniały wygląd twarzy oraz ciała. Słabość "Królowej życia" do wykonywania takich zabiegów sprawiła, że powiększyła sobie piersi oraz usta. Podczas jednej z odwiedzin kliniki w Turcji zdecydowała się na kolejne kroki - korektę nosa, lifting policzków oraz odsysanie tłuszczu.