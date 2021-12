Laptop dla kobiety? Liczy się ekran, a ten jest bezkonkurencyjny

ASUS VivoBook 15 K153 OLED to sprzęt do pracy i codziennych zadań, czyli dla kogoś, kto niespecjalnie się tym interesuje, więc parametry techniczne nie będą miały większego znaczenia – no, może poza rozmiarami dysku, który w przypadku naszego modelu ma 512 GB. To w zupełności wystarczy, o ile nie zajmujesz się profesjonalnym montażem video lub nie pracujesz z innymi wielkimi plikami. Ale nie do tego służy ten ASUS, a 512 GB nie wypełnisz nawet przez kilka lat gromadzenia dokumentów czy zdjęć.