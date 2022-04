Lara Gessler promienieje w drugiej ciąży. Dodała wzruszający wpis

"Raj jest tam, gdzie my. Jest w nas"

Lara Gessler na najnowszym zdjęciu prezentuje zwiewny komplet w odcieniu indyjskiego różu. Luźne spodnie i długa koszula dyskretnie eksponują brzuszek. Uzupełnieniem stylizacji jest biżuteria: złote kolczyki z motywem księżyca i zielonym kamieniem oraz masywny medalion. Celebrytka na naszych oczach staje się ikoną mody. Ale to nie strój zachwyca, lecz aura przyszłej mamy. Widać, że Lara jest szczęśliwa i spokojna. Podkreśla to komentarz do fotografii.