Lara Gessler wypoczywa w ciąży na Mazurach. Ta kuchnia przywołuje wspomnienia

Lara Gessler uciekła od zgiełku Warszawy na Mazury i właśnie tam wiedzie wraz z Piotrem Szelągiem sielskie życie. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie wprost z mazurskiej kuchni i zdradziła, co jada w pierwszych miesiącach ciąży.

Wystrój mazurskiej kuchni Lary Gessler przywołuje wspomnienia. Restauratorka z dala od nowoczesnych przestrzeni warszawskich apartamentów gotuje na tradycyjnej kaflowej kuchni, która niegdyś była sercem domu. Jedzenie ugotowane na kuchni opalanej drewnem z pewnością ma zupełnie inny smak. Z resztą dziś, w dobie zdrowego odżywiania, piece kaflowe i gotowanie na ogniu wracają do łask. Lara Gessler doskonale o tym wie, dlatego przygotowała tam swoją ulubioną potrawę.

Spaghetti alla Puttanesca wywodzi się z kuchni neapolitańskiej. Połączenie pomidorów pelatti z czosnkiem, kaparami, oliwkami zielonymi i czarnymi oraz anchois charakteryzuje się wyrazistym smakiem, który nie przypadnie do gustu każdemu. Jednakże, jak widać na załączonym przez Gessler zdjęciu, jej z pewnością smakuje.

Obserwatorzy restauratorki nawiązali w swoich komentarzach do wystroju domu. Jedna z użytkowniczek Instagrama nawet wyznała, że wychowała się przy takim piecu. "I w dzisiejszych czasach mam w pokoju piec kaflowy. Gdy jest w nim napalone, to każdy, kto przychodzi, się do niego tuli, a ciepełko od niego jest inne niż od kaloryferów" – dodała. Lara Gessler przyznała, że ogień daje zupełnie inną energię w domu.