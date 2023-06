Launch kultowej marki Roger&Gallet na polskim rynku

Laboratoire Native Polska, która w swoim portfolio ma także marki Lierac, Phyto, Jowae wprowadza kolejną, ikoniczną markę - Roger&Gallet. To marka wywodząca się z francuskiej sztuki well-being, której istota tkwi w głębokim czerpaniu wszystkiego co najlepsze z natury. Od 1862 roku tworzy produkty, czerpiąc inspirację ze średniowiecznych ogrodów, w których uprawiano lecznicze, aromatyczne rośliny. To one są podstawą magicznej opowieści, w której słowa zamieniają się w delikatnie otulające skórę zapachy, o niepowtarzalnych formułach i aromatach, opracowane przez słynnych Mistrzów Perfumiarstwa.