Sara Boruc zaatakowana przez hejtera. Odpowiedziała na swoim Instagramie

- Jeżeli miałabym zapłacić Kendall Jenner za publikację na swoim Instagramie, to jest to milion dolarów. Nie stać mnie na to. To jest na pewno ogromny łut szczęścia, nie ma co ukrywać. (...) Kendall Jenner dostaje - mi się wydaje - takich marynarek 200 dziennie do wyboru i to, że wybrała naszą, to czysty przypadek. Już mamy showroom sprzedażowy w Mediolanie i nasza marka będzie niedługo dostępna w wielkich sklepach na świecie. Dla mnie to jest po prostu spełnienie marzenia. Jest to w ogóle niesamowite - stwierdziła projektantka w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".