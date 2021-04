Lekarz myślał, że ma wczesną menopauzę. 27-latka osierociła 4 dzieci

27-letnia Lizzy Evans z miasteczka Bagillt w Walii w zeszłym spodziewała się swojego czwartego dziecka. Gdy była w błogosławionym stanie, zdiagnozowano u niej raka szyjki macicy. By rozpocząć leczenie nowotworu, musiała mieć wywołany poród osiem tygodni przed planowanym terminem. Na szczęście maluch urodził się zdrowy i Lizzy mogła poddać się intensywnej terapii, która przyniosła rezultaty. W tamtym czasie świeżo upieczona mama odzyskiwała siły, myślała, że na dobre pokonała chorobę.

- Poszłam do mojego lekarza rodzinnego z bólem pleców, ramion, żeber i szyi, który promieniował na całe ciało. Lekarz rodzinny stwierdził, że ból mięśniowo-szkieletowy może być spowodowany przedwczesną menopauzą lub chemioterapią. Przepisał mi leki przeciwbólowe i zalecił, żebym wróciła, jeśli dolegliwości nie miną - cytuje słowa Lizzy serwis The Sun.

Niestety, stan zdrowia Lizzy się nie poprawiał, a wręcz przeciwnie - pogarszał. Po kilku miesiącach i kolejnych złych diagnozach 27-letnia kobieta dowiedziała się, że ma nawrót raka, tym razem z przerzutami do płuc. W styczniu 2021 roku Evans po raz drugi rozpoczęła walkę z nowotworem. Mama czwórki dzieci nie poddawała się, mimo kolejnych przerzutów do kręgosłupa, a potem do mózgu.