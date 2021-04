Matka z córką zginęły w dramatycznych okolicznościach. "Mam wyrwę w sercu"

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Bodega Bay, która słynie z malowniczych widoków i piaszczystych plaż. Niestety, otoczenie wpadających do oceanu klifów, okazało się dla kobiet tragicznie niebezpiecznie. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że matka z córką jechały ostrożnie i że podobne nieszczęście mogło się przytrafić każdemu.

Ostatnia droga

Kim były kobiety?

"Z ciężkim sercem pragnę poinformować, że moja mama i siostra zmarły wczoraj w wypadku samochodowym w Bodega Bay [...]. W moim sercu jest teraz wyrwa, której nie da się wypełnić. Chcę wyrazić wdzięczność za czas, jaki dane nam było spędzić razem. Na zawsze pozostaniecie częścią mnie. Kocham was, wasz syn i brat".

