Lekarz przerywa milczenie. "Polskie dane to ściema, pokazują ok. 5 proc. prawdy"

"Śmiertelność na oddziałach intensywnej terapii waha się między 15 a 80 proc., średni czas pobytu na respiratorze to 10-14 dni. Personel nie powinien wykonywać żadnych zabiegów bez odpowiedniego zabezpieczenia, bo jeden martwy lekarz lub pielęgniarka = kilkuset martwych pacjentów" – wyjaśnia.

Kolejnym problemem jest również brak odpowiedniej ilości testów na koronawirusa, a według lekarza personel powinien być testowany codziennie i nie powinien wchodzić do szpitala, nie znając wyników testów.

"Liczby oficjalnie prezentowane przedstawiają maksymalnie ok. 5 proc. zachorowań, zgonów. I to są dane sprzed paru dni, bo ok. 6 dni czeka się na wynik testów. Nie bada się też osób zmarłych ani nie bada się osób ze słabymi objawami" – tłumaczy pulmonolog.