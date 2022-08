"Lekcje patriotyzmu" w rosyjskich szkołach. Wśród tematów wyjaśnienie "specjalnej operacji wojskowej"

"Lekcje patriotyzmu" od najmłodszych lat

Portal Meduza szczegółowo opisał, w jaki sposób ministerstwo planuje kształtować postawy patriotyczne na poszczególnych poziomach edukacji. I tak, wśród najmłodszych uczniów dwóch pierwszych klas, nauczyciele mają zaszczepić w nich miłość do natury, ponieważ to ona jest "przejawem miłości do ojczyzny" i "częścią wielkiego poczucia patriotyzmu". W ramach zajęć dzieci będą oglądać rosyjskie krajobrazy, a także słuchać odgłosów natury i patriotycznych pieśni.