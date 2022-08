Polka na Krymie: Mieszkańcy niestety wierzą w potęgę Rosji

Aleksandra* przeprowadziła się na Krym po tym, jak poznała męża, który stamtąd pochodzi. To miała być chwilowa przygoda, choć ostatecznie znacznie się przedłużyła. Eskalacja wojny w Ukrainie zmotywowała ją do powrotu do Polski. Przerażało ją to, że nad głową przelatywały jej wojskowe myśliwce i rakiety. Wiedziała, że są zwiastunem śmierci. Teraz pomaga w nauce ukraińskim uczniom, którzy uciekli wraz z rodzicami przed wojną. Na Krymie wciąż mieszkają jej przyjaciele i rodzina.