Lekkie i modne. Te wiosenne okrycia wierzchnie będą hitem nadchodzącej wiosny

Jeszcze do niedawna kurtki - bomberki były przyporządkowane do mody sportowej. Na szczęście, te granice pomiędzy tym, co sportowe, a tym co eleganckie już dawno zanikły. Dziś bomberka może być traktowana, jako eleganckie okrycie - zwłaszcza gdy wybierzesz model w najmodniejszej, połyskującej wersji. Nie obawiaj się łączyć takiej kurtki ze stylową, obcisłą sukienką, albo tiulową spódnicą. Żegnamy sportowy total look, co oznacza, że miksowanie mody ulicznej z modą rodem z czerwonego dywanu jest jak najbardziej ok i nie należy się bać takich zestawów. Najmodniejsze bomberki mają mocne kolory i wyraziste printy. Nie oznacza to jednak, że jednolite kurtki są już passe. Jeżeli kochasz nakrycia w stonowanych barwach, wybierz klasyczną czerń, biel, beż albo kobiecy, pastelowy róż.