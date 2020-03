Lepsze od małej czarnej? Granatowe sukienki dla każdej z nas

Czarną sukienkę zostaw w szafie. Czas na granatową!

Urok marynarskiej kokieterii

Z ciemnych kolorów to właśnie granatowy jest jednym z nielicznych, które pasują na lato. To jeden z charakterystycznych, bazowych elementów znanego i lubianego stylu marynarskiego. Jego sekretem jest m.in. świetne dopasowanie do bieli - to połączenie zawsze wygląda dobrze. Doskonale łączy się też z akcentami złota lub czerwieni. Stylizacje z granatowo-białymi bluzkami, spodniami lub sukienkami w paskim weszły do kanonu mody.