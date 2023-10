Leśnicy ostrzegają przed "gościem" zza oceanu. Poznasz go po zapachu

Nie przemknie niezauważony. Po tym poznasz, że wprowadził się do twojego domu

Wtyk amerykański, który często nazywany jest też pluskwą amerykańską, to inwazyjny gatunek pluskwiaka, który do Polski przywędrował aż zza oceanu, a dokładnie z Ameryki Północnej. Jego bliski kuzyn, wtyk straszyk, upodobał sobie liście szczawiu, jako siedlisko. Sam wtyk amerykański w Polsce został zauważony kilkanaście lat temu. Jak podkreślają leśnicy, jego populacja wciąż rośnie. Co więcej, gdy robi się chłodniej, owad ten szuka sobie miejsca w naszych domach.