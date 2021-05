LET’S CARE WITH CCC – WYJĄTKOWY MURAL W CENTRUM WARSZAWY

CCC wprowadziło nową linię GO FOR NATURE, składającą się z akcesoriów wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Promocja jest wzmocniona wyjątkowym muralem w samym centrum Warszawy. Tuż obok muralu został ustawiony recyklomat na butelki PET. Wrzucenie do niego butelki PET aktywuje iluminację LED na muralu.