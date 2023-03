Lindsay Lohan jest w ciąży! Cały świat żył jej skandalami

Lindsay Lohan królową portali plotkarskich

Lindsay Lohan to jedna z tych gwiazd, o których było głośnio nie przez ich role, ale przede wszystkim przez to, co robiły poza planami zdjęciowymi. Aktorka nie szczędziła sobie imprez, a w tym także używek. Wielokrotnie była na odwykach, po których starała się wychodzić "na prostą". Celebrytka ma także na swoim koncie jazdę pod wpływem alkoholu oraz napaść na policjantkę. Głośno było także o jej licznych związkach zarówno z kobietami, jak i mężczyznami.