Finanse w związku to temat tabu. Warto wiedzieć o swoich prawach

Wszystko to, co małżonkowie nabywają po zawarciu ślubu, jak również to, co zarabiają, wchodzi do majątku wspólnego, chyba że zgodnie ustalą inaczej, mogą bowiem np. w umowie nabycia mieszkania stwierdzić, że wejdzie ono do majątku osobistego żony, a mąż wyraża na to zgodę.