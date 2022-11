Live shopping z MODIVO i eobuwie.pl! Skompletuj modną garderobę w atrakcyjnych cenach

MODIVO i eobuwie.pl to to sklepy multibrandowe z najlepszymi światowymi markami premium i prawdziwa kopalnia modowych trendów. Tylko tam kupisz ubrania, buty i dodatki takich firm jak np. Rage Age, Sprandi, Tommy Hilfiger, Hetrego, Comma, Guess, ICHI oraz Roxy. W trakcie poszczególnych paneli zobaczysz najmodniejsze modele i fasony w różnych kategoriach: na dzień, na wieczór, do biura, casual i dla aktywnych. Największe trendy, które goście przedstawią podczas prezentacji, to m.in. camel, oversize, pomarańcz i róż, denim, a także modne kolekcje sportowe do fitnessu, biegania, trekkingu i jogi. Zapowiada się dzień pełen zakupowych emocji – nie może cię tam zabraknąć!