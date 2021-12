Living Apart Together: "Nie chcemy monotonii już przed ślubem"

- To przykre, bo my znamy swoją wartość, a "moda" na szybkie mieszkanie razem z czasem przeminie. Jeszcze się namieszkamy aż nam bokiem wyjdzie. Mój narzeczony mówi: "uważam, że mieszkanie przed ślubem wciągnęłoby nas w monotonię życia". Ja nie ukrywam, że się boję, ale ciężko jest to przewidzieć. Nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądała przyszłość. Wiem jednak, że długa znajomość pozwoliła nam poznać się na wylot. Oboje myślimy, że lepiej szukać tego, co łączy niż tego, co dzieli - dodaje Justyna.