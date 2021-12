Trafiłaś na toksycznego mężczyznę. Dziewięć nieoczywistych przykładów, które powinny dać do myślenia

Aura tajemniczości. Mało szczegółów, dużo uogólnień w wypowiedziach mężczyzny na temat jego życia osobistego, pracy, przeszłości, rodziny. Jeśli czujemy, że jest dysproporcja między tym, czym my się z nim dzielimy, a co on mówi, to znak, że partner próbuje coś ukryć, a nie, że chce być dla nas wyzwaniem.