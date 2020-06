Lizzo odpowiada hejterom. "Jestem piękna i silna"

Lizzo odpowiada hejterom

Jednak promowanie postawy samoakceptacji nie podoba się wszystkim fanom gwiazdy. W związku z tym Lizzo postanowiła w dosadny sposób im odpowiedzieć. Piosenkarka zamieściła nagranie na TikToku, gdzie wprost mówi, że ćwiczy od kilku lat, ale nie po to, aby mieć ciało, którym każdy będzie się zachwycał, tylko po to, aby osiągnąć taki wygląd, jaki jej samej się podoba.

"Przez ostatnie pięć lat ciągle trenowałam i może to być dla was zaskoczeniem, ale nie ćwiczę po to, żeby mieć idealną sylwetkę jaką wy chcecie. Ćwiczę po to, żeby mieć taką sylwetkę jaką ja chcę mieć. Jaką? To nie wasz biznes. Jestem piękna i silna" - podkreśliła.