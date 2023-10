Loki i fale. Zobacz, jak je zrobić w kilka chwil

Lokówka – niezawodna przy mocnym skręcie

Loki to synonim elegancji. Choć często kojarzą się z wieczorowymi wyjściami, taką fryzurę możesz śmiało nosić także na co dzień. Lekko rozczesane lub roztrzepane palcami loki nie wymagają żadnej dodatkowej ozdoby, a do tego są pięknym dopełnieniem nawet najprostszego stroju. Jak przygotować taką fryzurę? Nieodzowna będzie lokówka, która pod wpływem ciepła zapewni ci mocny i trwały skręt. Martwisz się, że gorąca temperatura zniszczy kosmyki? Nowoczesne lokówki mają regulację ciepła, dzięki czemu bez trudu dopasujesz jego poziom do własnych potrzeb.