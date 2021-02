WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Lordsy damskie - co to za buty i do czego je nosić? Eleganckie i jednocześnie casualowe, wygodne i stylowe. Lordsy damskie od kilku sezonów królują wśród must-have'ów obuwniczych, będąc silnym konkurentem dla modnego płaskiego obuwia - balerinek czy wiązanych oksfordów. Czym tak naprawdę są kultowe lordsy i dlaczego cieszą się taką popularnością wśród pań? Jak noszą je topowe influencerki i ikony stylu? Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat lordsów, ten artykuł jest dla Ciebie! Share Lordsy damskie można wystylizować na wiele sposobów. Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Allani.pl Lordsy damskie - jak wyglądają? Zacznijmy od rozwinięcia - zagadkowej dla wielu osób - nazwy. Lordsy damskie to płaskie półbuty sięgające połowy śródstopia. Jest to model wsuwany (tzw. slip-on) pozbawiony sznurowania czy zapięcia. Charakterystycznym elementem tego modelu jest cholewka z wycięciami po bokach stopy z lekkim uniesieniem ku górze. Tę cześć najczęściej zdobi dekoracyjny element: łańcuszek, logo marki, kokarda czy biżuteryjne akcenty. Lordsy często nazywane są również loafersami lub mokasynami. Pierwsze lordsy pojawiły się w połowie XIX w. w Wielkiej Brytanii. Zostały zaprojektowane dla arystokracji i rodziny królewskiej jako obuwie do noszenia po domu - jako pierwszy nosił je m.in. król George VI. Stąd wzięła się dzisiejsza nazwa "lordsy", a więc buty przeznaczone dla brytyjskich wyższych sfer. W późniejszych dekadach lordsy stały się nieodłącznym elementem garderoby elit i amerykańskiego stylu preppy. Obecnie płaskie półbuty są noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Ten uniwersalny model obuwia świetnie sprawdza się w codziennych stylizacjach smart casual, w zestawach w stylu wspomnianego wyżej preppy, a także francuskim, klasycznym, militarnym oraz modzie unisex. Od wielu sezonów jest must-have'em, który wybierają topowe blogerki i światowe gwiazdy. Do czego nosić kultowe lordsy? Jakie modele są obecnie na topie? Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Czarne lordsy, czyli miejska klasyka Eleganckie i uniwersalne lordsy rozsławił dom mody Gucci, wypuszczając skórzany model wykończony złotą sprzączką na cholewce. Buty szybko znalazły się na liście zakupów wszystkich fashionistek i stylistek, a obuwie prędko zaczęły kopiować sieciówki i mniejsze marki modowe. Jeśli szukasz inspiracji, jak nosić takie buty, zajrzyj na blogi naszych polskich influencerek - Jessiki Mercedes (Jemerced), Kasi Szymków (Jestem Kasia) czy Laury Matuszczyk (Horkruks). Dziewczyny noszą je do klasycznych cygaretek z kantem, męskich garniturów, jeansów typu mom czy eleganckich sukienek w paryskim stylu. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Zwierzęcy print - lordsy damskie z pazurem Panterka, zebra, wężowy wzór, krokodyle tłoczenie - zwierzęcy print na lordsach to stylowe przełamanie nudy w stylizacji! Ten model ubarwi każdy zestaw, będąc jego najsilniejszym akcentem. To ulubiony model Katie Holmes oraz Mirandy Kerr. Gwiazdy noszą wzorzyste lordsy w miejskich outfitach z jeansami, długim płaszczem i gładkimi bluzkami. Taki rodzaj obuwia musi dominować wśród reszty ubrań i dodatków, dlatego pamiętaj, aby zachować umiar w całej stylizacji - to klucz do modowego sukcesu. Czerwone lordsy - kobiece i stylowe Skórzane lordsy w intensywnym odcieniu czerwieni noszą m.in. Mandy Moore, Sienna Miller czy Jessica Biel. Doskonale korespondują z letnimi zestawami w marynarskim stylu, a więc z jasnymi chinosami, koszulką w paski oraz jasnym kapeluszem. Czerwień świetnie uzupełnia takie kolory jak: beż, granat, biel i brązy. Klasyczny trencz, jasne jeansy i biała koszula w połączeniu z takimi butami stworzą wygodą miejską stylizację, w której poczujesz się modnie, wygodnie i kobieco.