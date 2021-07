L’ORÉAL PARIS SKŁADA HOŁD ROLI KOBIET W FILMIE INAUGURUJĄC LIGHTS ON WOMEN AWARD - NAGRODĘ DLA NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCEJ REŻYSERKI

"To kolejny, ekscytujący krok we współpracy z L’Oréal Paris. Marka niezmiennie wspiera Cannes oraz całą społeczność filmową" – mówi Thierry Frémaux, dyrektor Festival International du Film de Cannes. „Nagroda LIGHTS ON WOMEN AWARD stanie się idealną okazją do uhonorowania zasłużonych twórczyń i wpisuje się w szersze zaangażowanie konkursu filmów krótkometrażowych oraz programów filmów krótkometrażowych międzynarodowych szkół filmowych w dążeniach do podkreślenia roli promowania nowych kobiecych talentów” - dodaje.